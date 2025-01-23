Adana'da aranan 10 hükümlü yakalandı
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuya ilişkin suçlardan 2 ila 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 10 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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