Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da aranan 10 hükümlü yakalandı

        Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 09:56 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da aranan 10 hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuya ilişkin suçlardan 2 ila 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 10 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'dan ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'dan ağlatan haber!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Trump ilk röportajını verdi
        Trump ilk röportajını verdi
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 sanığa hapis cezas...
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 sanığa hapis cezas...
        Adana'da bir evde 42 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da bir evde 42 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da kaçak 502 elektronik sigara ele geçirildi
        Adana'da kaçak 502 elektronik sigara ele geçirildi
        Adana'da tırda 7 milyon 50 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da tırda 7 milyon 50 bin makaron ele geçirildi
        Adanaspor, Loret Sadiku'yu transfer etti
        Adanaspor, Loret Sadiku'yu transfer etti
        Belediye başkanının içinde bulunduğu otomobile, eski personelden silahlı sa...
        Belediye başkanının içinde bulunduğu otomobile, eski personelden silahlı sa...