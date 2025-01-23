İmamoğlu Belediye Başkanının da içinde olduğu araca düzenlenen silahlı saldırının zanlısı yakalandı

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Karaköse ve 2 kişinin içinde bulunduğu araca, dün akşam saatlerinde İmamoğlu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir kişinin tabancayla ateş açmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın firari şüphelisi A.A'yı Kozan ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu araca dün akşam saatlerinde, İmamoğlu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir kişi tabancayla ateş açıp kaçmıştı. Polis, Karaköse ve yanındaki kişilerin yara almadığı saldırının şüphelisinin A.A. olduğunu belirlemişti.