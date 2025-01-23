Adana'da 2 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yargılanan 5 sanıktan 2'sine hapis cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde husumetli oldukları kişi ve arkadaşını silahla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan biri müebbet ve 24 yıl, biri 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cinayeti azmettirdiği öne sürülen tutuksuz 3 sanığın ise beraatine karar verildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İbrahim A, Hakan A. ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Zeynel A, Gökhan A. ve Onur A. ise mahkemeye katılmadı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 15 yıl önce sanık Zeynel A'nın karıştığı bir olayda maktul Eyüp Tekin'in tanık olarak yer alması nedeniyle aralarında husumet bulunduğunu belirtti.

Savcı, Zeynel A'nın oğlu İbrahim A'nın 28 Kasım 2022'de Hakan A'nın idaresindeki otomobille Eyüp Tekin'in bulunduğu Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki müştemilata gittiğini ve burada Eyüp Tekin ve olayla bir ilgisi olmayan arkadaşı Ramazan Kızıl'ı 7 el ateş ederek öldürüp olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Sanık İbrahim A'nın Eyüp Tekin'e yönelik eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, Ramazan Kızıl'a yönelik eylemi nedeniyle "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması, sanık Hakan A'nın ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, diğer sanıklar Zeynel A, Gökhan A. ve Onur A'nın cinayetin azmettiricisi olduğu yönünde somut ve inandırıcı delil bulunmadığından "yüklenen suçun, sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık İbrahim A, olayın Eyüp Tekin'in kendisine silah doğrultması sebebiyle başladığını öne sürerek, "Bana silah doğrultulunca korktum. O sırada rastgele ateş ettim. Kimseyi öldürme amacım yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.