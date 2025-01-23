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        Adana'da 2 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yargılanan 5 sanıktan 2'sine hapis cezası

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde husumetli oldukları kişi ve arkadaşını silahla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan biri müebbet ve 24 yıl, biri 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cinayeti azmettirdiği öne sürülen tutuksuz 3 sanığın ise beraatine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 13:47 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:47
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        Adana'da 2 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yargılanan 5 sanıktan 2'sine hapis cezası
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde husumetli oldukları kişi ve arkadaşını silahla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan biri müebbet ve 24 yıl, biri 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cinayeti azmettirdiği öne sürülen tutuksuz 3 sanığın ise beraatine karar verildi.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İbrahim A, Hakan A. ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Zeynel A, Gökhan A. ve Onur A. ise mahkemeye katılmadı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 15 yıl önce sanık Zeynel A'nın karıştığı bir olayda maktul Eyüp Tekin'in tanık olarak yer alması nedeniyle aralarında husumet bulunduğunu belirtti.

        Savcı, Zeynel A'nın oğlu İbrahim A'nın 28 Kasım 2022'de Hakan A'nın idaresindeki otomobille Eyüp Tekin'in bulunduğu Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki müştemilata gittiğini ve burada Eyüp Tekin ve olayla bir ilgisi olmayan arkadaşı Ramazan Kızıl'ı 7 el ateş ederek öldürüp olay yerinden kaçtığını ifade etti.

        Sanık İbrahim A'nın Eyüp Tekin'e yönelik eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, Ramazan Kızıl'a yönelik eylemi nedeniyle "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması, sanık Hakan A'nın ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, diğer sanıklar Zeynel A, Gökhan A. ve Onur A'nın cinayetin azmettiricisi olduğu yönünde somut ve inandırıcı delil bulunmadığından "yüklenen suçun, sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık İbrahim A, olayın Eyüp Tekin'in kendisine silah doğrultması sebebiyle başladığını öne sürerek, "Bana silah doğrultulunca korktum. O sırada rastgele ateş ettim. Kimseyi öldürme amacım yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Diğer sanık Hakan A. ise "Benim İbrahim A. ile aramda sorunlar vardır. Bu nedenle çok görüşmezdik. Bu olayda kendisine yardım etmedim. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti de sanık İbrahim A'yı Eyüp Tekin'e yönelik eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, Ramazan Kızıl'a yönelik eylemi nedeniyle "olası kastla kasten öldürme" suçundan 23 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına, sanık Hakan A'yı ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        Heyet, "yüklenen suçun, sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle de Zeynel A, Gökhan A. ve Onur A'nın beraatine hükmetti.

        - Olay

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde 28 Kasım 2022'de bir müştemilatta Eyüp Tekin (28) ve arkadaşı Ramazan Kızıl (21), silahlı saldırıda öldürülmüştü. Cinayetin şüphelisi İbrahim A. ve ona aracıyla yardım ettiği öne sürülen Hakan A. olay yerinden kaçmıştı.

        Polis ekiplerinin çalışması sonucu İbrahim A. ve Hakan A, 17 Mart 2023'te saklandıkları adreste yakalanmış ve sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Savcılık tarafından hazırlanan ve Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İbrahim A'nın, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması, sanık Hakan A'nın ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, diğer sanıklar Zeynel A, Gökhan A. ve Onur A'nın "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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