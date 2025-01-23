İmamoğlu Belediye Başkanının da içinde olduğu araca düzenlenen silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu araca dün akşam saatlerinde, İmamoğlu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir kişi tabancayla ateş açıp kaçmıştı. Polis, Karaköse ve yanındaki kişilerin yara almadığı saldırının şüphelisi A.A'yı Kozan ilçesinde yakalamıştı.

Belediye Başkanı Karaköse ve 2 kişinin içinde bulunduğu araca tabancayla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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