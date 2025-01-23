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        İmamoğlu Belediye Başkanının da içinde olduğu araca düzenlenen silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

        İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 16:52 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:52
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        İmamoğlu Belediye Başkanının da içinde olduğu araca düzenlenen silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
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        İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Belediye Başkanı Karaköse ve 2 kişinin içinde bulunduğu araca tabancayla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu araca dün akşam saatlerinde, İmamoğlu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir kişi tabancayla ateş açıp kaçmıştı. Polis, Karaköse ve yanındaki kişilerin yara almadığı saldırının şüphelisi A.A'yı Kozan ilçesinde yakalamıştı.

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