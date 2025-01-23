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        Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 17:18 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:28
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        Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Adana ekibi, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde idman yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 top kapma ve çift kale maçla tamamlanan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor, 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

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        Galeri
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