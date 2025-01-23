Adanaspor, Adem Eren Kabak'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz sezon başında Konyaspor forması giyen Adem Eren Kabak ile resmi sözleşmeyi imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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