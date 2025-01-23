Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adanaspor, Adem Eren Kabak'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 20:17 Güncelleme: 23.01.2025 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanaspor, Adem Eren Kabak'ı transfer etti
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz sezon başında Konyaspor forması giyen Adem Eren Kabak ile resmi sözleşmeyi imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acil durum uzmanı anlattı
        Acil durum uzmanı anlattı
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
        Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
        İmamoğlu Belediye Başkanının da içinde olduğu araca düzenlenen silahlı sald...
        İmamoğlu Belediye Başkanının da içinde olduğu araca düzenlenen silahlı sald...
        Belediye başkanının içinde bulunduğu otomobile ateş açan saldırgan yakaland...
        Belediye başkanının içinde bulunduğu otomobile ateş açan saldırgan yakaland...
        Adana'da 2 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yargılanan 5 san...
        Adana'da 2 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yargılanan 5 san...
        Belediye başkanının içinde bulunduğu otomobile ateş açan saldırgan yakaland...
        Belediye başkanının içinde bulunduğu otomobile ateş açan saldırgan yakaland...
        İmamoğlu Belediye Başkanının da içinde olduğu araca düzenlenen silahlı sald...
        İmamoğlu Belediye Başkanının da içinde olduğu araca düzenlenen silahlı sald...