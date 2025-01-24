Adana'da 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir depoya baskın düzenledi.
Depoda, variller içinde 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Polis, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
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