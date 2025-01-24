Adana'da tefecilik operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Operasyon düzenlenen adreste, POS cihazı, farklı kişilere ait 55 kredi ve banka kartı ile 20 kart ödeme belgesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerinde komisyon karşılığında POS cihazıyla kredi kartlarından işlem yapılmış gibi gösterilip nakit para verildiği bilgisine ulaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.