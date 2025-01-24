Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

Adreste, 17 kök Hint keneviri, 51 gram esrar, uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan çadır, 26 lamba, 2 havalandırma aparatı, hava nemlendiricisi, ısı ölçer, projektör, 8 saksı ve gübre çözeltisi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ve satışı yapıldığını tespit etti.

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