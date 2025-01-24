Adana'da 2 firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Ş.K. (64) ile 17 yıl hapis cezasıyla aranan O.D'nin (39) Kozan ilçesindeki bir adreste olduğunu tespit etti.

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