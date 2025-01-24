Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda kontrolden çıkarak takla attı.
Refüjdeki ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.