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        Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler anıldı

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 13:47 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:17
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        Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler anıldı
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        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenledi.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda, yangında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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