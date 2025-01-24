Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler anıldı

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda, yangında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenledi.

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