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        Adana'da kazada polis memurunun ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücüye dava

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, polis memurunun şehit olduğu kazayla ilgili tutuklu otomobil sürücüsü hakkında 9 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:16 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:16
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        Adana'da kazada polis memurunun ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücüye dava
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, polis memurunun şehit olduğu kazayla ilgili tutuklu otomobil sürücüsü hakkında 9 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Sezai Karakoç Bulvarı'nda 7 Aralık 2024'te "dur" ihtarına uymayan Murat A'nın kullandığı otomobille uygulama noktasında çarptığı polis memuru Mustafa Akgül'ün (50) şehit olduğu kazayla ilgili savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sürücü Murat A'nın "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle polis memuru Mustafa Akgül'e çarparak sürüklediği belirtildi.

        Otomobilin refüjdeki sinyalizasyon direklerine çarparak durduğu kaydedilen iddianamede, olayda polis memuru Akgül'ün hayatını kaybettiği ifade edildi.

        İddianamede, otomobil sürücüsü tutuklu sanık Murat A'nın "taksirle ölüme neden olma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplamda 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        - Olay

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda 7 Aralık 2024'te "dur" ihtarına uymayan Murat A. kullandığı 31 AED 634 plakalı otomobille uygulama noktasında çarptığı polis memuru Mustafa Akgül (50) hayatını kaybetmişti. Uzman çavuş olduğu öğrenilen Murat A. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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