Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına "dolandırıcılık" suçundan dava

Adana'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2008'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün "mahrem imam"larından aldığı öne sürülen sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Tutuksuz sanık O.B. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkındaki iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın 2008'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavından 89 puan alarak sınavı asil olarak kazandığı, bilirkişi raporunda tespit edilen 3 ölçütten 3'üne de uyarak "kuvvetli şüpheli" olduğu ve hileli hareketlerle sınavda gerçek başarısının üzerinde performans gösterip bu şekilde elde ettiği sınav sonuç puanlarıyla haksız şekilde kamu görevine atandığı belirtildi.

Sanığın suç tarihi olan 2016 yılına kadar görevine devam ettiği ve komiser yardımcısı sıfatıyla maaş alarak kurumunu maddi zarara uğratıp kendisine menfaat sağladığı aktarılan iddianamede, O.B'nin üzerine atılı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.