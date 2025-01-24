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        Yüreğir'de toplu sünnet etkinliği yapıldı

        Yüreğir Kaymakamlığı ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, 90 çocuk sünnet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 17:02 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:05
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        Yüreğir'de toplu sünnet etkinliği yapıldı
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        Yüreğir Kaymakamlığı ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, 90 çocuk sünnet edildi.

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde toplu sünnet etkinliği düzenlendi.

        Kaymakam Mehmet Aksu ve Başhekim Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, sünnet olan çocukları ziyaret etti.

        Kaymakam Aksu, burada yaptığı açıklamada, çocukların mutluluğuna ortak olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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