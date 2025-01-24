Yüreğir'de toplu sünnet etkinliği yapıldı

Kaymakam Aksu, burada yaptığı açıklamada, çocukların mutluluğuna ortak olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti.

Kaymakam Mehmet Aksu ve Başhekim Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, sünnet olan çocukları ziyaret etti.

Yüreğir Kaymakamlığı ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, 90 çocuk sünnet edildi.

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