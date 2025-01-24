İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Adana'da konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Partimin bugününe sahip çıktığım gibi dününe de sahip çıkıyorum, yarınına da arkadaşlarımızla doğru bir şekilde inşaya uğraşıyorum. Siyaset gidenlerle değil, kalanlarla yapılıyor." dedi.

Dervişoğlu, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ni (ÇGC) ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin acılı günler geçirdiğini belirten Dervişoğlu, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diledi.

Yangının derinlemesine araştırılarak çözümüne yönelik doğru adımların atılabileceğini vurgulayan Dervişoğlu, "TBMM'deki İYİ Parti parlamento grubu, bugün Bolu'daki yangınla alakalı araştırma önergesi verdi. Önümüzdeki salı günü bu önerge TBMM'de değerlendirilecek. Diler ve umarım ki bunu bir siyasi mesele olarak değerlendirmezler ve araştırma komisyonu kurulmasına iktidar milletvekilleri de katkı sağlarlar." diye konuştu.

Yangını siyaset malzemesi yapmaktan uzak durmak gerektiğini belirten Dervişoğlu, sorumluluk sahiplerinin suçlu bulunması durumunda cezalandırılmaları konusunda doğru bir duruş sergileyeceklerini dile getirdi.

- "Siyaset gidenlerle değil, kalanlarla yapılıyor"

Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AK Parti'ye geçeceği iddialarına değinerek, şöyle konuştu:

"Sayın Meral Akşener bu konuyla ilgili aydınlatıcı bir açıklama yaptırdı yakın çevresine. Dolayısıyla ben en başından beri böyle bir şeyin muhtemel bile olmayacağını ifade etmiştim. Sayın Meral Akşener siyaseti bıraktığını, dolayısıyla bu dedikoduların, dedikodu boyutunu aşmış yalanlar olduğunu açıklattı. Yine aynı kapsam içinde 'Sayın Meral Akşener'e yakın milletvekilleri İYİ Partiden ayrılıyor, önce Cumhuriyet Halk Partisine geçtiler, şimdi de Adalet ve Kalkınma Partisine geçiyorlar' diye bir tezvirat kamuoyunu meşgul ediyor. Şimdi biz parlamentoya 44 milletvekiliyle girdik. O 44 milletvekilinin tamamı da Sayın Meral Akşener ve o dönemki İYİ Parti kadrolarıyla belirlenmiş milletvekilleridir. Dolayısıyla İYİ Parti içinde kim giderse gitsin, Sayın Meral Akşener ile yakınlığı yönüyle ilişkilendirilebilir. O pencereden baktığınızda ben açık ve net söylüyorum, partimin bugününe sahip çıktığım gibi dününe de sahip çıkıyorum, yarınına da arkadaşlarımızla doğru bir şekilde inşaya uğraşıyorum. Siyaset gidenlerle değil, kalanlarla yapılıyor."