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        Hayvan mezatında üreticilere 295 büyükbaşın aracısız olarak satışı yapıldı

        Adana'da büyükbaş üretim çiftliği tarafından düzenlenen mezatta, 295 düve, anaç angus, buzağı ve damızlık tosun çeşitli aracılık masrafları olmadan doğrudan üreticilere satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 18:01 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:13
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        Hayvan mezatında üreticilere 295 büyükbaşın aracısız olarak satışı yapıldı
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        Adana'da büyükbaş üretim çiftliği tarafından düzenlenen mezatta, 295 düve, anaç angus, buzağı ve damızlık tosun çeşitli aracılık masrafları olmadan doğrudan üreticilere satıldı.

        Yetiştiricilerin büyükbaşlara uygun fiyatla ulaşması amacıyla Dost Ziraat İşletmelerince açık artırma usulüyle Merkez Yüreğir ilçesi Beyköy Mahallesi'ndeki çiftlikte mezat düzenlendi.

        Burada oluşturulan alanda, işletme tarafından "hastalıktan ari" sertifikalı 295 düve, anaç angus, buzağı ve damızlık tosun satışa sunuldu.

        Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticiler, inceleyip seçip beğendikleri büyükbaşları satın almak için sırayla tekliflerini sundu. Söz konusu hayvanlar en yüksek teklifi veren üreticiye satıldı.

        Hayvanların tamamının satıldığı mezattaki açık artırmada galip gelen katılımcılar sevinç yaşadı.

        - Satılan hayvanlara bir yıllık yem desteği sağlanıyor

        Mezat kapsamında büyükbaş alan üreticilere çeşitli destekler de sağlanıyor. Bu çerçevede, genç ve kadın üreticilere 10 adete kadar gebe veya anaç angus alımında 1 yıllık nakit yem desteği de yapılıyor.

        Öte yandan 15 ve üzeri hayvan alımlarında üreticilerin işletmesine kadar ücretsiz nakliye imkanı da sunuluyor.

        Mezatta, Selçuk Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Maden, üreticilere buzağı sağlığı ve iç hastalıklar konusunda sunum yapıp soruları yanıtladı.

        - "Buradan aldığımız hayvanlar piyasadan daha uygun"

        Çankırı'dan gelerek mezata katılan Selami Açar veteriner olduğunu söyledi.

        Açar, meraya dayalı hayvancılık yapmak için angus cinsi hayvan almak istediğini belirterek, "Angus araştırması yaparken Dost Mezat ile tanıştım. Buradan üçüncü kez hayvan almak için geldim. Buradan aldığımız hayvanlar piyasadan daha uygun. Ayrıca her şey şeffaf. Görerek, seçerek ve beğenerek alıyorsunuz. Daha önce gebe düve aldım, anguslar gayet uyumlu, ben sağım bile yapabiliyorum." ifadelerini kullandı.

        Kayseri'de üreticilik yapan Ahmet Şimşek de uzun yıllardır hayvancılık yaptığına dikkati çekerek, "Bu mezatlara sürekli katılıyorum. Buradan angus gebe düve besi danası alıyoruz. Hayvanlardan memnunuz. Dost Ziraat İşletmesi Türkiye'ye değer katıyor. Bu mezat ülkemizde bir örnek oldu. Hayvanlar kaliteli. Yeni üreticileriler de bu mezata katılmalı. Dışardan hayvan aldıklarında fiyatını bilmeyebilirler, burada ihale usulü olduğu için öyle bir durum olmaz." dedi.

        Üretici İlkay Yavuz da Eskişehir'den büyükbaş hayvan almak için geldiğine işaret ederek, "Buzağı almak için geldim. Sağlanan desteklerden yararlanmak için buradan hayvan almak istedik. Hem üretim hem de besi için hayvan almak istiyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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