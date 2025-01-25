Hayvan mezatında üreticilere 295 büyükbaşın aracısız olarak satışı yapıldı

Adana'da büyükbaş üretim çiftliği tarafından düzenlenen mezatta, 295 düve, anaç angus, buzağı ve damızlık tosun çeşitli aracılık masrafları olmadan doğrudan üreticilere satıldı.

Yetiştiricilerin büyükbaşlara uygun fiyatla ulaşması amacıyla Dost Ziraat İşletmelerince açık artırma usulüyle Merkez Yüreğir ilçesi Beyköy Mahallesi'ndeki çiftlikte mezat düzenlendi.

Burada oluşturulan alanda, işletme tarafından "hastalıktan ari" sertifikalı 295 düve, anaç angus, buzağı ve damızlık tosun satışa sunuldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticiler, inceleyip seçip beğendikleri büyükbaşları satın almak için sırayla tekliflerini sundu. Söz konusu hayvanlar en yüksek teklifi veren üreticiye satıldı.

Hayvanların tamamının satıldığı mezattaki açık artırmada galip gelen katılımcılar sevinç yaşadı.

- Satılan hayvanlara bir yıllık yem desteği sağlanıyor

Mezat kapsamında büyükbaş alan üreticilere çeşitli destekler de sağlanıyor. Bu çerçevede, genç ve kadın üreticilere 10 adete kadar gebe veya anaç angus alımında 1 yıllık nakit yem desteği de yapılıyor.

Öte yandan 15 ve üzeri hayvan alımlarında üreticilerin işletmesine kadar ücretsiz nakliye imkanı da sunuluyor.

Mezatta, Selçuk Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Maden, üreticilere buzağı sağlığı ve iç hastalıklar konusunda sunum yapıp soruları yanıtladı.

- "Buradan aldığımız hayvanlar piyasadan daha uygun"

Çankırı'dan gelerek mezata katılan Selami Açar veteriner olduğunu söyledi.

Açar, meraya dayalı hayvancılık yapmak için angus cinsi hayvan almak istediğini belirterek, "Angus araştırması yaparken Dost Mezat ile tanıştım. Buradan üçüncü kez hayvan almak için geldim. Buradan aldığımız hayvanlar piyasadan daha uygun. Ayrıca her şey şeffaf. Görerek, seçerek ve beğenerek alıyorsunuz. Daha önce gebe düve aldım, anguslar gayet uyumlu, ben sağım bile yapabiliyorum." ifadelerini kullandı.