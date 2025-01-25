Adanaspor-Iğdır FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kalan Adanaspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek, "Biz en kısa zamanda Adanaspor'u layık olduğu yere getireceğiz." dedi.

Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bolu'daki otel yangınında ve Konya'daki çöken binada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Zor bir maç olacağının bilinciyle sahaya çıktıklarını dile getiren Şimşek, "İyi mücadele eden bir takım olduğumuzu ve önümüzde daha güzel günler olacağını düşünüyorum. Yaptıkları mücadeleden dolayı oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Bize güvenen, inanan başkanımıza, yönetimimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi 90 dakika desteklediler, bu desteklerini devam ettirsinler. Biz en kısa zamanda Adanaspor'u layık olduğu yere getireceğiz." diye konuştu.

- Alagöz Holding Iğdır FK cephesi

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, iki tarafın da iyi mücadele ettiğini söyledi.

İkinci yarı iyi pozisyonlara girdiklerini anlatan Özköylü, "Savunmada güçlü durduk. Bugün arkadaşlarımız çok özverili bir oyun oynadı. Haftalardır süren kötü bir süreç var. Bu kötü süreci bitirmek, yeni transferlerimizle birlikte yeni bir sayfa açmak için gerçekten bugün iyi bir motivasyonla, iyi bir oyunla sahada yer almak istiyorduk. Oyunu çok istediğimiz gibi oynayamadık, Adanaspor buna çok müsaade etmedi." ifadelerini kullandı.

Takımının kazandığı penaltının gole çevrilememesini değerlendiren Özköylü, "Sahada harcanan bu emeğin karşılığı böyle bir penaltı olmamalıydı. Valentin çok kıymetli, değerli, kariyerli bir oyuncu ama sahadaki emeği görerek attığı penaltının ciddiyetinin çok daha iyi olması gerekiyordu. Penaltı kaçabilir, kaleci kurtarır, direkten döner, dışarı atabilirsiniz ama böyle ciddiyetsiz bir penaltıyla emeğin karşılığını alamamak maalesef bizi daha çok üzdü. Her iki takım için de önemli bir maçtı. Biz deplasman takımı olarak evimize en azından beraberlikle dönüyoruz." şeklinde konuştu.