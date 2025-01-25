Adana'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Solaklı Mahallesi'ndeki bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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