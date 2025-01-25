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        Adana'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 22:46 Güncelleme: 25.01.2025 - 22:48
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        Adana'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

        Solaklı Mahallesi'ndeki bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

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