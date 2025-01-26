AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partisinin kadın kolları kongresinde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolu'daki otel yangını ve Konya'da çöken binaya ilişkin, "Bütün bu olayların sebeplerinin ve faillerinin bulunması için en güçlü iradeyle en güçlü araştırmaların, soruşturmaların yapılmasını, bunların ortaya çıkmasını sağlayacağız ve şeffaf bir biçimde de kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Çelik, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Salondaki iki kadının açtığı "Arkandayız kale gibi, seviyoruz deli gibi Reis" yazılı pankartı işaret eden Çelik, "Adanalı kadınların, ak kadınların Cumhurbaşkanı'mıza, Genel Başkan'ımıza, davamıza, yürüdüğümüz yola, bu büyük mücadeleye bağlılığını gösteren cümle budur." ifadesini kullandı.

Kadınları sahneye davet edip selam veren Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı'mıza buradan gönderilen mesajla birlikte bundan sonra bu kongremizi hep böyle hatırlayacağız. 7. Olağan Kongre derken aynı zamanda 'Arkandayız kale gibi, seviyoruz deli gibi kongresi' diyeceğiz. Zaten bunun altına hiç Adana falan yazılmasına gerek yok. Bunu gören hemen Adana olduğunu anlar çünkü Adanalılar normal şekilde sevemez ancak deli gibi severler."

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Çelik, AK Parti Kadın Kolları'nın, Türkiye'nin büyümesi, kalkınması ve ileriye gitmesi için fedakarlıkla yol yürüdüğünü söyledi.

Kadınların çalışmalarının, demokrasi mücadelesinin özünü oluşturduğunu vurgulayan Çelik, "Darbecilerin üstüne yürüyenlerin en ön safında kadınlarımız, kadınlarımızın mücadelesi vardır. Onun için Türkiye'deki demokrasi mücadelesi, bir taraftan da bizim kadınlarımızın verdiği hak mücadelesidir." diye konuştu.

Çelik, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren bütün engellere rağmen en çok mücadele edenlerin kadınlar olduğunu belirterek, bugüne kadar görev alan üyelere teşekkür etti.