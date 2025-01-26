Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi

        Miraç Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 20:17 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi
        ABONE OL

        Miraç Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi.

        Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Mersin

        Mersin'de de vatandaşlar, İl Müftülüğünce Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde düzenlenen kandil programına katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu ve dua edildi.

        Programda Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi de vaaz verdi.

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da vatandaşlarla birlikte namaz kıldı.

        Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Hatay

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Rasulullah Camii'nde kandil programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

        Program sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Osmaniye

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tarihi Ala Camii'nde kandil programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

        Program sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın, Şam'a gitti
        MİT Başkanı Kalın, Şam'a gitti
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        "Galatasaray zorlanıyor"
        "Galatasaray zorlanıyor"
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen

        Benzer Haberler

        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partisinin kadın kolları kongresinde konuş...
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partisinin kadın kolları kongresinde konuş...
        Ömer Çelik: Biz kaybettiğimiz canların tarafındayız
        Ömer Çelik: Biz kaybettiğimiz canların tarafındayız
        Rengi siyaha dönüp köpüren Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri
        Rengi siyaha dönüp köpüren Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri
        Adana'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Adanaspor-Iğdır FK maçının ardından
        Adanaspor-Iğdır FK maçının ardından
        Adanaspor-Iğdır FK: 0-0
        Adanaspor-Iğdır FK: 0-0