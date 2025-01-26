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        Adana'da balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nde inceleme başlatıldı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde inceleme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 20:29 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:35
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        Adana'da balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nde inceleme başlatıldı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde inceleme yapıldı.

        Nehrin Gözler Mahallesi'ndeki kısmında balık ölümleri görülmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

        Bölgeye Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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