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        Kozan'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 firari şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 15:49 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:52
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        Kozan'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 firari şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20-27 Ocak'ta 31 farklı noktada asayiş uygulaması yaptı.

        Çeşitli suçlardan aranan 10 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 9 fişek, 379,32 gram uyuşturucu ve 24 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Ekipler, trafik denetiminde 36 sürücüye ceza kesti, 23 aracı trafikten men etti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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