Adana Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantı

Toplantıda belediyeye bağlı şirketlerin, vergi borçları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun yapılandırılması için belediyenin gayrimenkullerinin teminat olarak gösterilmesine yönelik iki teklif görüşüldü.

Adana Büyükşehir Belediyesinin olağanüstü meclis toplantısında, belediyeye bağlı şirketlerin borçlarının yapılandırılması için kuruma ait gayrimenkullerin teminat olarak gösterilmesine ilişkin teklifler kabul edildi.

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