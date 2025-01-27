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        Adana'da tartıştığı kişinin kaldırım taşıyla saldırdığı genç öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı genci kaldırım taşıyla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:47 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:47
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        Adana'da tartıştığı kişinin kaldırım taşıyla saldırdığı genç öldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı genci kaldırım taşıyla öldüren zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, 17 Ocak'ta Kıyıboyu Caddesi'nde Burak Boran (30) ile Cabbar D. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cabbar D. kaldırım taşıyla kafasına vurduğu Boran'ı yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Boran, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, zanlı Cabbar D. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Burak Boran, hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cabbar D. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Boran'ın Adana Büyükşehir Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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