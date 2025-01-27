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        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 18:37 Güncelleme: 27.01.2025 - 18:37
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        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Demetevler Mahallesi'nde 3 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, evde hasar meydana geldi.

        Yangında para ve altın dolu çantasının zarar görmediğini fark eden Suriye uyruklu kadın sevinç yaşadı.

        Çantadaki para ve altınlar polis gözetiminde kadına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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