Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

Yangında para ve altın dolu çantasının zarar görmediğini fark eden Suriye uyruklu kadın sevinç yaşadı.

Demetevler Mahallesi'nde 3 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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