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        Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 09:18 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:18
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        Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Dalcı'ya teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:

        "Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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