Adana'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı Mersin'de yakalandı

Adana'da lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili aranan şüpheli Mersin'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir lokantaya, 10 Aralık 2024'te kimliği belirsiz motosikletli kişi tarafından tabancayla ateş açılması sonucu Şehmus Yılmaz'ın (32) yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

Ekipler, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırıyı gerçekleştirenin 16 yaşındaki E.M. olduğunu tespit etti.

Mersin'e kaçtığı belirlenen E.M, Yenişehir ilçesi Kuzeykent Mahallesi'nde saklandığı depoya yapılan baskınla yakalandı.

Cinayeti para karşılığında işlediği ve anlaştığı parayı alamadığı öne sürülen zanlı, Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, E.M'yi azmettirenleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Olay

İnönü Caddesi'ndeki bir lokantaya 10 Aralık 2024'te motosikletli bir kişi tarafından ateş açılması sonucu iş yeri çalışanı Şehmus Yılmaz boynundan vurularak ağır yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz kurtarılamamıştı.