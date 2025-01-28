Adana'da 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen iş yerindeki 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen iş yerindeki 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah bulundurulduğu belirlenen Yeşiloba Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste 4 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör ve 82 mermi ele geçirildi.
Polis ekipleri, işletmedeki Mustafa D. ve İsmail A'yı gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden Mustafa D'nin dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İsmail A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.