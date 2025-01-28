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        Adana'da hafif ticari aracın LPG tankından 330 kaçak elektronik sigara çıktı

        Adana'da bagajındaki LPG tankında 330 kaçak elektronik sigara ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:34 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:57
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        Adana'da hafif ticari aracın LPG tankından 330 kaçak elektronik sigara çıktı
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        Adana'da bagajındaki LPG tankında 330 kaçak elektronik sigara ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendiği hafif ticari aracı durdurdu.

        Araçta yapılan incelemede bagajdaki LPG tankına gizlenmiş gümrük kaçağı 330 elektronik sigara bulundu.

        Polis ekipleri, ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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