Adana'da hafif ticari aracın LPG tankından 330 kaçak elektronik sigara çıktı
Adana'da bagajındaki LPG tankında 330 kaçak elektronik sigara ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Adana'da bagajındaki LPG tankında 330 kaçak elektronik sigara ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendiği hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yapılan incelemede bagajdaki LPG tankına gizlenmiş gümrük kaçağı 330 elektronik sigara bulundu.
Polis ekipleri, ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
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