Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 175 litre sahte içki ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 175 litre sahte içki ele geçirilen iş yerindeki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:48 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 175 litre sahte içki ele geçirildi
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 175 litre sahte içki ele geçirilen iş yerindeki şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramalarda, pet şişelere ve bidonlara doldurulmuş 175 litre sahte içki ele geçirildi.

        Ekipler, sahte içkiyle ilgili iş yerindeki 1 zanlıyı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Bir yanda eşi bir yandı kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yandı kızı... Tarifsiz acı!
        Talisca çılgınlığı!
        Talisca çılgınlığı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        Trump'tan "iki cinsiyet" vurgusu
        Trump'tan "iki cinsiyet" vurgusu
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları

        Benzer Haberler

        Adana'da hafif ticari aracın LPG tankından 330 kaçak elektronik sigara çıkt...
        Adana'da hafif ticari aracın LPG tankından 330 kaçak elektronik sigara çıkt...
        Adana'da 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Adana'da 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Çalıştığı kebapçıda silahlı saldırıya uğrayan Şehmus, 'çete hesaplaşması' n...
        Çalıştığı kebapçıda silahlı saldırıya uğrayan Şehmus, 'çete hesaplaşması' n...
        Adana'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı Mersin'de yakalandı
        Adana'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı Mersin'de yakalandı
        Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı
        Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı
        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü