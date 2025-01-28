Adana'da 175 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 175 litre sahte içki ele geçirilen iş yerindeki şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 175 litre sahte içki ele geçirilen iş yerindeki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda, pet şişelere ve bidonlara doldurulmuş 175 litre sahte içki ele geçirildi.
Ekipler, sahte içkiyle ilgili iş yerindeki 1 zanlıyı gözaltına aldı.
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