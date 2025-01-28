Komandolara Ankara'ya intikal emri veren FETÖ'cü generalin emir astsubayının cezası artırıldı

SATUK TOPALOĞLU - Şırnak'ta FETÖ'nün darbe girişimi faaliyetleriyle ilgili Adana'da görülen davada "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7 yıl 6 ay hapse çarptırılan eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı Onur Koç'a, Yargıtayın bozma kararı sonrasında yapılan yeniden yargılamada suç vasfı değişmesi sonucu "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin bozma kararı sonrası Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, Şırnak'taki komando taburlarına darbe girişimine destek için Ankara'ya intikal emri verdiği gerekçesiyle 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Gürcan'ın emir astsubayı tutuksuz Koç'un yeniden yargılandığı dava dosyası karara bağlandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 15 Temmuz 2016'da Gürcan'ın emir astsubaylığını yaptığını ve darbe girişimi gecesi Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayından Ankara'ya intikal etmek üzere çıkan 3. ve 4. tabur içinde yer aldığını belirtti.

Ali Osman Gürcan'ın talimatıyla koruma timindeki askerlerin cep telefonlarını topladığı saptanan Koç'un, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını bildiren savcı, sanığın FETÖ'nün mahrem yapılanmasının örgütsel iletişim yöntemi olan büfe, ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden de örgüt üyeleriyle irtibat kurduğunu kaydetti.

Savcı, ayrıca sanığın eyleminin darbenin icrasını kolaylaştırmaya yöneldiğini anlatarak, Koç'un "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Onur Koç, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Koç, "Darbe girişimine katılmadım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, Onur Koç'u "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına da karar verildi.