Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Y.G. idaresindeki 01 ADY 640 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarında A.P. idaresindeki 01 AP 963 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 01 ADY 640 plakalı otomobildeki E.G. yaralandı.
Haber verilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtan sıkışan E.G. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.