Adana'da bölgesel aşı deposu ile 5 aile sağlığı merkezi yapılacak

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Yüreğir Belediyesi Başkan Vekili Güney Çabuk ve İl Sağlık Müdür Vekili Ali Tanju Altunsu'nun katıldığı toplantıda, projeye ilişkin yapılması gerekenler ele alındı.

Projeyle Adana'nın sağlık altyapısının gücüne güç katacaklarını belirten Köşger, "Sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Dünya Bankasının finansman desteğiyle, yerel yönetimlerimizle eş güdümle çalışarak bu projeleri bir an evvel başarıyla tamamlayacağımıza ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımıza olan inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Adana'da, Dünya Bankası tarafından yaptırılacak bölgesel aşı deposu ile 5 aile sağlığı merkezinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.