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        Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 19:50 Güncelleme: 28.01.2025 - 19:58
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        Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

        Savunma, orta saha ve forvet oyuncularının ayrı ayrı gruplar halinde çalıştığı antrenman, yaklaşık 1,5 saatte tamamlandı.

        Adana Demirspor ile Kasımpaşa, 2 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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