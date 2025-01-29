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        Adana'da tırdaki montta 516 gram kokain bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da durdurulan tırdaki bir montta 516 gram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 09:56 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:45
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        Adana'da tırdaki montta 516 gram kokain bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'da durdurulan tırdaki bir montta 516 gram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan yola çıkan ve uyuşturucu bulunduğu belirlenen tırı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında durdurdu.

        Ekipler, sürücü Fırat O. (26) ile yanındaki Diyar G. (23) ve Resul O'yu (33) tırdan indirip narkotik dedektör köpeği "Barbara" ile arama yaptı. Dedektör köpeğin aracın kabin bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede buradaki bir montun cebinde 516 gram kokain bulundu.

        Şüpheliler, uyuşturucunun çıktığı montun kendilerine ait olmadığını iddia etti. Ekipler, montun cebindeki cüzdanda bulunan kimlikten montun Diyar G'ye ait olduğunu belirledi.

        Bunun üzerine üç şüpheli de emniyete götürüldü.

        Sürücü Fırat O, ifadesinde arkadaşı olduğunu belirttiği Resul O'nun komşusu Diyar G. ile Adana'ya gelmek istediğini, bunun üzerine ikisini aracına aldığını ve bulunan uyuşturucudan haberinin olmadığını iddia etti.

        Zanlı Diyar G. ise uyuşturucunun Resul O'ya ait olduğunu öne sürdü.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Resul O. ve Diyar G, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, şoför Fırat O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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