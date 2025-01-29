Adana'da kaçak sigara bulunan iş yerinin sahibi gözaltına alındı
Adana'da kaçak 2 bin 750 paket sigara ve 44 elektronik sigara ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.
Adana'da kaçak 2 bin 750 paket sigara ve 44 elektronik sigara ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki işletmeye operasyon düzenledi.
Adreste kaçak 2 bin 750 paket sigara ve 44 elektronik sigara bulundu.
Gözaltına alınan iş yeri sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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