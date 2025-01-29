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        Adana'da uyuşturucu ham maddesi ve 2 tabanca ele geçirildi

        Adana'da 4 kilogram uyuşturucu ham maddesi ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirilen evdeki 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:28
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        Adana'da uyuşturucu ham maddesi ve 2 tabanca ele geçirildi
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        Adana'da 4 kilogram uyuşturucu ham maddesi ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirilen evdeki 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı yapıldığı gerekçesiyle Ceyhan ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

        Adresteki aramada, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 4 kilogram ham madde, ruhsatsız 1'i otomatik olmak üzere 2 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi bulundu.

        Jandarma ekipleri, ikametteki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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