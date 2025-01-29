Adana'da uyuşturucu ham maddesi ve 2 tabanca ele geçirildi

Adresteki aramada, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 4 kilogram ham madde, ruhsatsız 1'i otomatik olmak üzere 2 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ile Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı yapıldığı gerekçesiyle Ceyhan ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

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