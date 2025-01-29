Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu kapsamındaki basın yarışması sonuçlandı

"Haber" kategorisinde İhlas Haber Ajansından Serkan Çetinkaya, "TV Görüntü" kategorisinde ise TRT'den Ahmet Yalçın ödül alan isimler oldu.

Yarışmaya katılan eserleri inceleyen jüri, "Fotoğraf" kategorisinde Anadolu Ajansı muhabiri Eren Bozkurt, "Sayfa düzeni" kategorisinde de Çukurova Barış gazetesinden Özkan Usneker ve İlkbahar gazetesinden Emre Ekici'yi ödüle layık gördü.

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