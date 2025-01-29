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        Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu kapsamındaki basın yarışması sonuçlandı

        Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen Geleneksel Basın Başarı Ödülleri Yarışması'nda ödül kazananlar belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 12:59 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:59
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        Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu kapsamındaki basın yarışması sonuçlandı
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        Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen Geleneksel Basın Başarı Ödülleri Yarışması'nda ödül kazananlar belli oldu.

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen yarışma sonuçlandı.

        Yarışmaya katılan eserleri inceleyen jüri, "Fotoğraf" kategorisinde Anadolu Ajansı muhabiri Eren Bozkurt, "Sayfa düzeni" kategorisinde de Çukurova Barış gazetesinden Özkan Usneker ve İlkbahar gazetesinden Emre Ekici'yi ödüle layık gördü.

        "Haber" kategorisinde İhlas Haber Ajansından Serkan Çetinkaya, "TV Görüntü" kategorisinde ise TRT'den Ahmet Yalçın ödül alan isimler oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kanber, yarışmada dereceye girenleri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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