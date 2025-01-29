HÜDA PAR Adana İl Sekreterini öldüren, İl Başkanını da yaralayan sanık yargılanıyor

Sever hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlamalarıyla 19 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan İl Başkanı Salih Demir'in hastaneden gelecek kati hekim raporunun beklenilmesine ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Müşteki avukatları ise sanıktan şikayetçi olduklarını yineleyerek, Ali Sever'in cezalandırılmasını istedi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Sever, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

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