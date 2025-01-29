Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        HÜDA PAR Adana İl Sekreterini öldüren, İl Başkanını da yaralayan sanık yargılanıyor

        HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'i parti binasında bıçakla öldüren, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:04 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        HÜDA PAR Adana İl Sekreterini öldüren, İl Başkanını da yaralayan sanık yargılanıyor
        ABONE OL

        HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'i parti binasında bıçakla öldüren, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Sever, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Sever, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliye ve beraat talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Müşteki avukatları ise sanıktan şikayetçi olduklarını yineleyerek, Ali Sever'in cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan İl Başkanı Salih Demir'in hastaneden gelecek kati hekim raporunun beklenilmesine ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığında 22 Temmuz 2023'te bıçaklı saldırıya uğrayan İl Başkanı Salih Demir yaralanmış, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, Ali Sever 23 Temmuz 2023'te tutuklanmıştı.

        Sever hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlamalarıyla 19 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        İstanbul'un hava kirliliği haritası! En büyük neden trafik!
        İstanbul'un hava kirliliği haritası! En büyük neden trafik!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!

        Benzer Haberler

        Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu kapsamındaki basın yarışması sonu...
        Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu kapsamındaki basın yarışması sonu...
        Adana'da FETÖ'nün sözde "serrehberi"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
        Adana'da FETÖ'nün sözde "serrehberi"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
        TIR'daki montun cebinde 516 gram kokain ele geçirildi, 2 tutuklama
        TIR'daki montun cebinde 516 gram kokain ele geçirildi, 2 tutuklama
        Adana'da uyuşturucu ham maddesi ve 2 tabanca ele geçirildi
        Adana'da uyuşturucu ham maddesi ve 2 tabanca ele geçirildi
        Adana'da kaçak sigara bulunan iş yerinin sahibi gözaltına alındı
        Adana'da kaçak sigara bulunan iş yerinin sahibi gözaltına alındı
        Adana'da serum ve serum ampullerinin bulunduğu adreslerdeki 3 şüpheli yakal...
        Adana'da serum ve serum ampullerinin bulunduğu adreslerdeki 3 şüpheli yakal...