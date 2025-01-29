Vali Köşger'den İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezie ziyaret

Ziyarette Vali Köşger'e, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel eşlik etti.

Merkezin sürekli denetlendiğini belirten Köşger, düzensiz göçle mücadeleyi, medeniyet değerlerine ve kamu düzenine bağlı bir şekilde devam ettirdiklerini kaydetti.

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