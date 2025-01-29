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        Vali Köşger'den İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezie ziyaret

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:20 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:36
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        Vali Köşger'den İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezie ziyaret
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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine ziyarette bulundu.

        Vali Köşger, incelemelerde bulunduğu merkezle ilgili İl Göç İdaresi Müdür Vekili Seçkin Buğday'dan bilgi aldı.

        Merkezin sürekli denetlendiğini belirten Köşger, düzensiz göçle mücadeleyi, medeniyet değerlerine ve kamu düzenine bağlı bir şekilde devam ettirdiklerini kaydetti.

        Ziyarette Vali Köşger'e, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel eşlik etti.

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        Galeri
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