Adana'da "Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği" kursu verildi
Adana'da, "Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği" kursu düzenlendi.
Adana'da, "Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği" kursu düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi işbirliğinde düzenlenen kursta katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.
Programda başarılı olan 13 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
Başhekim Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu, törende, yeterli bilgi ve becerilere sahip hemşireler yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.
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