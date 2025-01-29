Çukurova Üniversitesinin 5 bölümü akredite edildi

Çukurova Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Teknik Bilimler Yüksekokulu ve Adana Meslek Yüksekokuluna bağlı 5 bölümü, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından akredite edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MEDEK tarafından belirlenen kriterlere yönelik yapılan değerlendirmeler ve saha ziyaretlerinin ardından akredite olmaya hak kazanan programlara Senato Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle akredite belgesi verildi.

AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun makine bölümü, Adana Meslek Yüksekokulunun elektronik teknolojisi, muhasebe ve vergi uygulamaları, inşaat teknolojisi ile bilgisayar programcılığı bölümlerine akredite belgesi verilen törene, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve bölüm başkanları katıldı.