Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Adana'nın Kozan ilçesinde, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 15:42 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        N.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobile, çevre yolu kavşağında sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle N.Ö. idaresindeki otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi.

        Kazada, N.Ö. ve otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2'si çocuk 3 kişiye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Polis, olay yerinden kaçan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan, kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazeteciler Selek ve Asker için adli kontrol talebi!
        Gazeteciler Selek ve Asker için adli kontrol talebi!
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak

        Benzer Haberler

        Çukurova Üniversitesinin 5 bölümü akredite edildi
        Çukurova Üniversitesinin 5 bölümü akredite edildi
        Adana'da "Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği" kursu verildi
        Adana'da "Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği" kursu verildi
        Vali Köşger'den İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezie ziyaret
        Vali Köşger'den İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezie ziyaret
        HÜDA PAR Adana İl Sekreterini öldüren, İl Başkanını da yaralayan sanık yarg...
        HÜDA PAR Adana İl Sekreterini öldüren, İl Başkanını da yaralayan sanık yarg...
        Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu kapsamındaki basın yarışması sonu...
        Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu kapsamındaki basın yarışması sonu...
        Adana'da FETÖ'nün sözde "serrehberi"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
        Adana'da FETÖ'nün sözde "serrehberi"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası