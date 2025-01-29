Adana'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Saniye Yüksekdağ'dan (74) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve çilingirle adrese gitti.
Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren polis ve sağlık ekipleri, Yüksekdağ'ı yatağında hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yüksekdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk belirlemelere kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Saniye Yüksekdağ'ın Kocaeli'de cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ablası olduğu öğrenildi.
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