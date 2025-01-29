Adanaspor, kanat oyuncusu Süleyman Koç'u transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz son olarak Erzurumspor FK forması giyen Süleyman Koç ile resmi sözleşmeyi imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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