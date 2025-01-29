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        Adanaspor, kanat oyuncusu Süleyman Koç'u transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kanat oyuncusu Süleyman Koç'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 23:26 Güncelleme: 29.01.2025 - 23:26
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        Adanaspor, kanat oyuncusu Süleyman Koç'u transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kanat oyuncusu Süleyman Koç'u kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz son olarak Erzurumspor FK forması giyen Süleyman Koç ile resmi sözleşmeyi imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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