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        Adana'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli tutuklandı

        Adana'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 10:52 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:52
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        Adana'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli tutuklandı
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        Adana'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti yaptıkları öne sürülen 28 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılardan 26'sı yakalandı.

        Adreslerde 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1'i otomatik 4 tabanca, 1 av tüfeği, 118 mermi ve 138,5 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü savcılıkça salıverildi, 11'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İkametlerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Özel harekat ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyon polis kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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