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        Adana'da 19,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 19,5 yıl hüküm giyen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:15 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:15
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        Adana'da 19,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 19,5 yıl hüküm giyen kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan 19,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Çetin Ö’nün merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi’ndeki bir ikamette saklandığını belirledi.

        Söz konusu adrese düzenlenen operasyon sırasında kaçmaya çalışan hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Çetin Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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