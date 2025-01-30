Adana'da bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 1'i firari, 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık K.Y. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, Mirzaçelebi Mahallesi'nde 18 Eylül 2023'te, cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati'nin iş yerine gelen ve haraç isteyen K.Y. ile tartıştığını belirtti.

Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan K.Y'nin daha sonra arkadaşı U.Ç'yi de yanına alarak, av tüfeğiyle tekrar iş yerine gittiğini anlatan savcı, dışarıya çıkıp kaçmaya çalıştığı sırada Madarati'nin sanıkların av tüfeğiyle ateş açması sonucu öldüğünü ifade etti.

Savcı, sanıklar K.Y. ile U.Ç'nin fikir ve eylem birliği içinde Madarati'nin iş yerine haraç istemek için 3 kez geldiğini de belirterek, K.Y'nin "iş yerinde silahla birden fazla kişiyle yağmaya teşebbüs" suçundan 3 kez olmak üzere 33 yıl 6 ay ve "bir suçu işleyememekten duyduğu infialle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması, sanık U.Ç'nin ise savunmasının alınmamış olması dikkate alınarak dosyasının ayrılması yönünde görüş sundu.

Duruşmada tercüman aracılığıyla beyanı alınan maktul Ahmed Madarati'nin kardeşi Suriyeli müşteki H.E. Madarati ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanık K.Y. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve müşteki beyanının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Hakkımdaki iddialar asılsızdır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık K.Y'nin tutukluluk halinin ve firari sanık U.Ç. hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verip mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.