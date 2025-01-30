Adana'da denetimli serbestlik hükümlüleri sertifikalı meslek sahibi olacak

Adana'da denetimli serbestlik hükümlülerinin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla valilik, başsavcılık ve sivil toplum kuruluşu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde, suça bulaşıp cezaevine girenlerin cezalarını tamamlayıp çıktıklarında işsizlik gibi önemli bir sorunla karşılaşabildiklerini belirtti.

Meslek sahibi olmayan hükümlüler açısından durumun daha olumsuz olduğunu anlatan Köşger, "Bir kısmı mahkumiyetleri bitip tahliye olduktan sonra meslek edinecekleri aşamada bu suçları işledikleri için mesleksiz kalıyor. İş yapacak alan bulamıyorlar." diye konuştu.

Vali Köşger, imzalanan protokolün hükümlülerin topluma kazandırılması anlamında önemli olduğunu belirtti.

Hükümlülerin meslek sahibi olmalarının sağlanmasıyla tekrar suç işlemelerinin önlenmiş olacağını vurgulayan Köşger, "Bu başlı başına çok büyük, hayırlı bir iş. Onları hayata kazandırmamız, insanlarımızı harcamamamız lazım. İnsan en kıymetli varlık. Onun kıymetini, değerini bulması lazım. Bizim de toplum olarak buna ihtiyacımız var. Bu çok hayırlı bir proje olmuş. Türkiye’ye yaygınlaşmasını diliyoruz." dedi.

Köşger, yüksek ücretlere dahi iş makinesi operatörü ve usta bulmanın zorlaştığını dile getirerek, hükümlülerin mesleki eğitim sonrası bu alanlarda istihdam edilmesinin toplumsal iyileşme ve mükemmeliyete katkı sağlayacağını ifade etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş de dünyada suç oranları ve çeşitliliğindeki artışın sonuçlarıyla mücadelenin toplumların suç ve ceza politikalarını geliştirmesini ve bu politikalarını sürekli güncellemesi gerektirdiğini belirtti.

Denetimli serbestlik hükümlülerine yönelik verilecek kursların da bu amaca hizmet edeceğini anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Bu amaç kapsamında denetimli serbestlik sisteminin kurulduğu 2005 yılından bu yana adli merciler tarafından hükmedilmiş ceza ve tedbirlerin toplum içinde infaz edilmesinde etkili eğitim, iyileştirme ve yardım çalışmaları ile hükümlülerin toplumsal uyum ve becerilerinin güçlendirilmesinde çok önemli görevler yerine getirilmiş, ceza infaz sisteminin önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İmzalayacağımız işbirliği ve protokolü ile denetimli serbestlik hükümlülerini sertifikalı meslek sahibi haline getirip özel sektörde ara eleman olarak istihdam edilmelerini kolaylaştırmış olacağız."